Спасти еще одну детскую жизнь. Благотворительный «Джек-Квиз»

Спасти еще одну детскую жизнь. С такой целью в развлекательном центре «Спутник» вновь встретились участники интеллектуальной игры «Джек-Квиз». Подробнее – далее в сюжете.

Совместить приятное с очень полезным: сразиться в интеллектуальном поединке, отвоевать победу у уже «звездных» команд и спасти еще одну детскую жизнь. С такими целями в развлекательном центре «Спутник» собрались участники юбилейной, пятой по счету, интеллектуальной игры «Джек Квиз».

Всем миром мозыряне сейчас помогают маленькому, но очень стойкому малышу Андрюше Драпею. В семь месяцев у мальчика диагностирована эпилепсия.

Необходимое лечение и лекарства для своего сына Екатерина надеется подобрать в европейской клинике. Но общая сумма – для самой молодой мамы непосильна.

С помощью паб-квиза в этот вечер удалось собрать треть суммы, которую семья Андрюши копила месяц. Но и ее пока недостаточно. Чтобы найти 14 тысяч евро, у мамы Екатерины есть три месяца. А значит, у каждого из нас есть 90 дней для небольшого, но очень доброго дела. Фирменные ящики для сбора пожертвований с логотипом фонда «Объединяя сердца» можно найти во многих городских магазинах.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.