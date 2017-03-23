Современные технологии на страже здоровья. В противотуберкулезном диспансере врачи наблюдают своих пациентов с помощью смартфонов

Палочке Коха много лет назад объявили мировую войну. Тем не менее, победить туберкулез врачи до сих пор не смогли. Новые случаи регистрируются регулярно. В Мозыре в 2016 диагноз «туберкулез» был выставлен 34 пациентам. 27 из них просто пришли на флюорографию. Курс лечения туберкулеза – минимум полгода. И все эти 6 месяцев пациенту приходилось находиться под наблюдением врачей. Сначала в стационаре, потом амбулаторно. Причем принимать лекарства в обязательном порядке необходимо было под непосредственным контролем врача, то есть ежедневно приезжать в диспансер. Ведь туберкулез – заболевание социально опасное. Благодаря современным технологиям теперь после стационарного лечения человек может возвращаться к обычной жизни. На этом видео парень принимает лекарства. Таким образом, врач может контролировать лечение дистанционно.

Видеоконтролируемое лечение стало возможным благодаря помощи Красного Креста. Были закуплены смартфоны и теперь оплачивается интернет-трафик, для связи с доктором. 2 пациента таким образом уже закончили лечение. Практика будет продолжаться. Кстати, за три месяца этого года врачи выявили еще 8 случаев опасного заболевания.

Длительный кашель, ночная потливость, быстрая утомляемость – на эти симптомы врачи рекомендуют обратить особое внимание. Пока единственным средством профилактики туберкулеза остается ежегодное прохождение флюорографии.

Лидия Потар, Юрий Горобец.