Сократить безработицу до минимума, создать рабочие места и трудоустроить, всех кто этого желает. Поручение Президента в действии

Сократить безработицу до минимума, создать рабочие места и трудоустроить, всех кто этого желает. Такие задачи сегодня поставлены как перед исполнительной властью, так и перед депутатским корпусом. Александр Лукашенко поручил к 1 мая найти работу каждому, кто ее не имеет. Реакция на заявление главы государства – десятки безработных стали обращаться за помощью в трудоустройстве. В Мозырском исполнительном комитете прием по личным вопросам ведут совместно представители двух ветвей власти: исполнительной и законодательной: Феликс Галюк, заместитель главы района и Николай Рассоха, депутат Национального собрания РБ. Сегодня на прием пришли люди, жизненная ситуация которых просто заставила обратиться за помощью. Валентин Федорович приехал из д. Заболотье. Нет инвалидности, но здоровье подорвано. Для работодателей мужчина стал не интересен.

Помочь тем, кто действительно находится в поиске работы, а не сетует на жизнь, сидя на диване. Многие из тех, кто пришел на прием, прошли десятки организаций. Сегодня они постучались в дверь, за которой их последняя надежда на трудоустройство.

Соотношение «безработный – вакансия» сегодня далеко от равновесия. Тем не менее, рабочие места создаются. В 2016 в районе было создано совершенно новое предприятие по переработке древесины и изготовлению пиломатериалов.

Официальная безработица в стране на начало февраля составила 0,9% от экономически активного населения. В Мозырыском районе намерены трудоустроить каждого неработающего. Конечно, при одном условии – желании трудиться.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов