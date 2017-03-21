Сбили пешехода

С 13 марта по 19 марта 2017 года на дорогах Мозырского района и города Мозыря зарегистрировано 333 нарушения правил дорожного движения, 3 водителя задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и 10 за управление без прав. К административной ответственности привлечено 49 пешеходов. За указанный период совершено 19 ДТП с материальным ущербом, в 1-м из которых 1 человек получил телесные повреждения.

19 марта в 19 часов 58 минут жительница г. Мозыря, 1987 года рождения, управляя автомобилем «Рено Лагуна», двигаясь по ул. Рыжкова в направлении ул. Ленинская со стороны ул. Мира, совершила наезд на пешехода, мозырянку, 1938 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход доставлена в травматологическое отделение УЗ «МГБ».