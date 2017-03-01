Самое главное – просто человеческое участие! 1 марта во всем мире под таким девизом проходит День борьбы с наркоманией.

Распространение и потребление наркотиков, особенно в молодежной среде, — одна из самых резонансных тем последних лет. Наперегонки с угрозой мчатся медики, правоохранители, педагоги.

Рассказывает Валерия Мосина, врач-нарколог: «Не могу сказать, что отмечается спад. Увеличивается количество спайсов, но есть сложность с определением веществ в организме человека».

Даже новейшее лабораторное оборудование не всегда помогает специалистам. А состав синтетических курительных смесей их производители меняют практически мгновенно. Найти выход из дурманящего тупика удается не всем.

Рассказывает Валерия Мосина, врач-нарколог: «Сегодня позиция населения слабовата. Первые, кто сталкивается – родители, друзья, близкие. Чем больше стаж, тем сложнее избавиться от зависимости».

Современные наркотики могут сразу привести человека в палату реанимации. По статистике, чаще всего пациентами становятся молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет.

Рассказывает Валерия Мосина, врач-нарколог: «Чтобы бороться с этой проблемой, нужно чтобы каждый был внимателен и неравнодушен. Каждый наркопотребитель вовлекает в систему не менее десяти человек. Чем раньше эту проблему начать решать, тем быстрее она решится и тем больше будет пользы для общества».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик