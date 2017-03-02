С началом весенней погоды мозырские коммунальщики приступили к уборке города после зимы. Работы ведутся несколько последних дней

То, что методично рассыпали несколько зимних месяцев, теперь планируют убрать за несколько дней. Коммунальники приступили к уборке городских улиц от песка. Работы ведутся практически круглосуточно. Город спит – просыпается коммунальная техника. Щетки проходятся по улицам Мозыря в основном в ночное время. Работа слишком пыльная. С утра работники ЖЭУ продолжают поднимать слежавшийся песок уже вручную. Кстати, в зимнюю непогоду для обработки дорог было использовано порядка 9 с половиной тонн антигололедных материалов. Теперь практически все эти тонны нужно убрать. Работа была начата в понедельник. Пока о завершении говорить рано. По мере возможности коммунальщики будут углубляться в жилые районы и на второстепенные дороги. Работу затрудняет припаркованный у обочины автотранспорт. Для эффективной уборки мозырян просят не оставлять свои машины вдоль дорог.