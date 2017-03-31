С 3 по 7 апреля на территории Гомельской области проводится специальный комплекс мероприятий «Арсенал». Его цель – пресечь факты незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и устройств.

В рамках специального комплекса «Арсенал» проверят владельцев зарегистрированного оружия, насколько они выполняют правила содержания своего арсенала. Также будут организованы оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. Правоохранители напоминают, хранение и использовать найденного или подаренного оружия, собственниками которого они не являются, запрещено. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в милицию. Граждане, добровольно сдавшее незаконно хранившееся огнестрельное, газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождается от уголовной ответственности.