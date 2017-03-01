Рыцарь «Мозырьсоли». Конкурс настоящих мужчин

Музей превратился в гримерку. Грузчики, операторы выпарки и операторы дозирования, слесари КИПиА и инженеры стали настоящими актерами с внушительной группой поддержки. Генератор идеи Рыцаря года Анжела Кристя, заместитель гендиректора по идеологической работе. Уже второй год подряд болеет за каждого участника.

Вначале волнение. Во время подготовки. Потом, как говорится, вошли во вкус, вернее в образ. Ну какой же рыцарь не признавался в любви. Дамам сердца самые нежные и пронзительные слова, причем в эпистолярном жанре. В 21 веке, в веке гаджетов и девайсов, письмо написать – настоящий подвиг. Перед литературным подвигом рыцарей-солевиков ни одна дама сердца точно не устоит. А еще рыцари пели серенады. Конечно же, продукции родного предприятия. Гарант победы в кулинарном конкурсе – приправы сользавода. В этот день раскрылся десяток новых талантов. А еще коллеги смогли взглянуть на парней, которые без преувеличения, блистали на сцене, другими глазами. Переживают, что некоторые могут сменить профессию.

А сами парни признались, участие в конкурсе – это уже победа над собой, а еще прекрасный повод подарить коллегам-заводчанам порцию отличного настроения.

Позитивный настрой этого участника не омрачила даже победа соперников. В «Рыцаре года» победу одержал Игорь Карабин, приз зрительских симпатий тоже у Игоря, Волкова. В следующем году солевики хотят, что бы рыцарей сользавода в лицо знал весь Мозырь. Рассчитывают с программой блистать на одной из городских сцен.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.