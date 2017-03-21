Республиканский турнир «Мини-футбол – в школу» среди мальчишек не старше 12 лет. За главный приз турнира в финале сразились юные футболисты из 7 школы

Большое достижение для мозырского футбола. Правда, на этот раз речь идет не о профессиональной команде, а тех, кому только предстоит сделать свои первые шаги в большом спорте. В Минске завершился республиканский турнир «Мини-футбол – в школу» среди мальчишек не старше 12 лет. За главный приз турнира в финале с командой из минской гимназии сразились учащиеся 7 школы из Мозыря.