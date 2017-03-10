Решение жилищного птичьего вопроса. В лесах района появится более 500 домиков для искусственного гнездования, скворечников и синичников

Мозырский опытный лесхоз уже не первый год проводит жилищную политику для птиц. В рамках биологических мер борьбы с насекомыми — вредителями леса. В этом году в лесах района появится более 500 домиков для искусственного гнездования, скворечников и синичников.

Лесничий Владимир Бельский, в прошлом промышленный строитель, сейчас тоже строит, уже дома для птиц. Скоро у пернатых появятся птенцы, поэтому жилплощадь им просто необходима. Производство скворечников и синичников поставлено на поток. До 10 штук за день.

Каждому скворцу по скворечнику. Для маленьких синиц –

дуплянки, где входное отверстие на порядок меньше. Где-то поселятся воробьи. Главное, не щелкать клювом. Количество мест искусственного гнездования ограничено.

У птиц квартирный вопрос тоже стоит остро, поэтому в Мозырском опытном лесхозе уже не первый год проводят грамотную жилищную политику для пернатых. В этом сезоне в мозырских лесах появится более 500 птичьих домиков для молодых семей. Делается это с умыслом. Ведь синицы и скворцы для того, чтобы прокормить своих птенцов, как заботливые родители начинают активно добывать пропитание. А основное лакомство для них насекомые, которые наносят вред деревьям.

Под патронажем сотрудников Мозырском лесхоза находятся и полезные для леса муравьи. Их колонии ограждены деревянными заборами, чтобы кабаны, для которых эти насекомые деликатес, не смогли разрушить муравейник.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ.