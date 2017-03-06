Расширенное заседание Республиканского совета руководителей учреждений дошкольного образования прошло на базе Мозырского района

Расширенное заседание Республиканского совета руководителей дошкольного образование состоялось на Мозырщине. В мероприятии приняли участие главные специалисты управлений образования облисполкомов, члены Республиканского совета руководителей учреждений дошкольного образования, педагогические работники. «Системный подход к обеспечению качества образования в учреждениях для дошкольников» изучали на реальном опыте – работы педагогов Мозырского района. Участники форума побывали в дошкольном центре развития, детских садах № 34 и 40, где местные специалисты представили свои уникальные наработки на тему «Приобщение детей к национальной культуре». Основная цель мероприятия, инициированного Министерством образования, — распространение положительного опыта управленческой деятельности заведующих детскими садами. Кроме того, в рамках расширенного заседания состоялось обсуждение новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании.