Районный конкурс «Юные друзья милиции»

Знать юридические тонкости, уметь оказать первую помощь, а также владеть основами строевой подготовки. Знания, выходящие за рамки школьной программы, сегодня учащиеся получают на занятиях кружка «Юные друзья милиции». О том, кто достиг наибольших успехов, школьники выясняют на районном конкурсе, местом проведения которого на этот раз стала 7 школа.

Отличник в учебе, защитник слабых, верный товарищ и положительный пример для младших. Знакомый идеал школьного активиста, пионера и комсомольца. Еще с советских времен он легко угадывается в девизах, речёвках и песенных куплетах. Закономерно, что районный конкурс «Юных друзей милиции» начался с традиционного конкурса «Приветствие».

Основы строевой подготовки, эстафета, многоборье, интеллектуальная часть конкурса – съемка и представление видеороликов, проверка знаний из области медицины и обществоведения. Районный этап конкурса «Юные друзья милиции» традиционно проходит в первые весенние дни, собирая не только отличников и тех, кто желает в будущем служить в органах правопорядка. Наладить свою дружбу с милицией призывают и тех, кто знаком с ее работниками не понаслышке.

Через тернии конкурсных испытаний к праву представить Мозырский район на областном этапе соревнований. В этом году тройку финалистов замкнула команда 9 школы. Второе место досталось учащимся 16 школы. Победителем районного этапа конкурса компетентное жюри признало команду школы №7.

Вячеслав Приписнов.