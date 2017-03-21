Районный конкурс театральных и кукольных коллективов прошел на базе 13 школы. Показать свои артистические способности, услышать аплодисменты и оценку жури. 7 детских коллективов решились заявить о себе.

Многократные репетиции, волнение и наконец – выход к зрителю. Небольшой зал 13 школы, хотя и не сравним с настоящим театральным, для маленьких артистов тоже большая сцена. Нужно быть убедительным, не забывать слова и уметь справляться с волнением. На суд зрителя и жюри свои театральные постановки вынесли всего 7 детских коллективов. 6, 13, 16, 9, 14 школы и два коллектива центра детского творчества.

Маленькие артисты школы №16 уже в полной боевой готовности. Роли выучены, костюмы подобраны. Для них выступление на сцене – это маленький праздник. А что касается волнения – это привилегия взрослых.

Главное здесь не победа, а участие. Ведь выступление на конкурсе – это уже бесценный опыт.

13 школа стала первой. Образцовая студия театрального мастерства «Глобус» получила самую высокую оценку жюри. Помогли родные стены и конечно талант артистов и мастерство педагогов.Среди кукольных театров призового места не досталось никому. Второе место у коллектива Центра творчества детей и молодежи.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов.