Рациональной трате денег, а также экономии и бережливости нужно учить с детства. Неделя финансовой грамотности

Рациональной трате денег, а также экономии и бережливости нужно учить с детства. В последнюю весеннюю неделю во многих странах мира проводится неделя финансовой грамотности. Не остается в стороне и Беларусь. В мозырской гимназии № 1 прошло тематическое мероприятие в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Эти ребята пристально следят за курсом валют, котировками акций ведущих компаний, за крупнейшими сделками и прочими рыночными операциями. Мозырские юные финансисты собрались в гимназии, чтобы сразиться и победить. Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи проводится четвертый год подряд. В этот раз выбрали формат интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В денежном вопросе важно не только считать, но и думать, и анализировать.

Рационально тратить деньги, полученные на карманные расходы, при этом экономить и копить. Азы финансового поведения для детей. Мозырский банкир Юрий Шостак именно таким образом приучает своего ребенка к миру финансов. Манера обращения с деньгами формируется в юном возрасте.

Спустить все и сразу на сладости, или купить только шоколадку, а на оставшиеся сходить в кино или бросить их в копилку. Финансово грамотный ребенок выберет последний вариант. Ведь он думает о будущем. А удовольствие можно и растянуть.

Не жадность, а разумная трата денег. Специалисты уверены, экономии и бережливости, конечно, в разумных пределах нужно приучать с детства. Чтобы во взрослой жизни финансы не пели романсы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.