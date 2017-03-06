Провести интересно вечер накануне Международного женского дня мозырянок приглашает кинотеатр «Мир»

Радовать своих посетителей и посетительниц увлекательными праздничными мероприятиями продолжает и администрация кинотеатра «Мир». Вечер накануне Международного женского дня здесь предлагают провести в компании вокалиста Сергея Савицкого, танцевального ансамбля «Палеская зорачка», студии восточного танца «ЛейSUN» и студии танца «A.S. Dance». Всех гостей вечеринки под кодовым названием «Для милых дам» ждут приятные сюрпризы и неожиданные подарки. Стоимость билета — всего 1 руб. 80 коп. Начало 7 марта в 19.00.