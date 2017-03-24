Пройти флюорография на дому, точнее, в родном микрорайоне. Такую возможность получили жители станции Мозырь. В рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом.

Пройди флюорографию! Призывный лозунг на лобовом стекле пульмоэкспресса украшен белыми ромашками. Именно этот цветок олицетворяет борьбу со страшной болезнью, которую взяли под контроль, но полностью не победили – туберкулезом. Приезд «рентгенкабинета на колесах» – целое событие на станции Мозырь, это один из наиболее отдаленных районов города. У двери пульмоэкспресса внушительная очередь. В ожидании даже четвероногие, которые пришли, видимо, поддержать своих хозяев перед ответственной процедурой.

Во Всемирный День борьбы с туберкулезом пульмоэкспресс в микрорайоне Железнодорожный – это не просто стечение обстоятельств и случайный выбор фтизиатров. Если в целом ситуация в районе стабильная в этом плане, то на станции Мозырь рост числа выявленных больных увеличился в разы.

Чтобы желающие пройти флюорографию в очереди не скучали, активизировали работу юные волонтеры Красного Креста. Их задачи – профилактика, рассказать о болезни и вручить памятки.

Во время работы пульмоэкспресса в микрорайоне «Железнодорожный» рентген грудной клетки смогли сделать все, кто этого желал. Результаты будут переданы через регистратуры поликлиники.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.