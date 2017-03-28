Продаю БМВ. Деньги можно потом. Как гомельчанин мозырянина обманул

21-летний мозырянин продал свой БМВ жителю областного центра. Новоиспеченный автовладелец обещал рассчитаться в ближайшие месяцы, но на деле обманул. Доверчивый продавец написал заявление в милицию, сейчас следователи подозревают предприимчивого покупателя в мошенничестве.

Верить людям, безусловно, нужно, но в некоторых случаях нужно и подстраховываться. 21-летний мозырянин разместил в одной из социальной сетей объявление о продаже своего БМВ. Покупатель нашелся. Молодой гомельчанин приехал, чтобы лично посмотреть авто. Машина понравилась. Правда, нужной суммы денег при себе он не имел. Обещал рассчитаться в ближайшие месяцы. Доверчивый продавец, минуя бюрократические процедуры, поверил на слово, отдал ключи и пожелал всего хорошего. Пришел срок выплаты долга, однако новоиспеченный автовладелец не торопился рассчитаться. Обещал, что потом. У мозырянина в конце концов лопнуло терпение и он обратился в правоохранительные органы. Деньги ему пока не вернули, судьба БМВ тоже неизвестна.