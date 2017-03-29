В последнее время правоохранители фиксирует увеличение числа хищений в торговых объектах. Мелкие воришки сами отягощают свои правонарушения, пытаются скрыться с места преступления, это уже грабеж. Зафиксировано несколько фактов, когда непорядочные покупатели давали физический отпор охранникам, их задержавшим.

Мозырянин отправился на свидание к своей возлюбленной через магазин. Заплатил за хлеб, а бутылку водки пронес мимо кассы. Похожее происшествие произошло и в микрорайоне «Заречный». Рецидивист украл шоколадку, это заметил охранник. Злоумышленник, пойманный с поличным, сладость вернул, а после ударил бдительного сотрудника кулаком в лицо. В одном из мозырских торговых центров тоже недобросовестный покупатель пытался физически отмстить задержавшему его охраннику. Правоохранители напоминают, за мелкое хищение в торговом объекте предусмотрена административная ответственность, однако, если вор попытался скрыться вместе с украденным, он согласно уголовному кодексу становится грабителем.