Подведение итогов социально-экономического развития за 2016 год

2016 в плане экономике был непростой. Для трудовых коллективов это был год решения сложных экономических и производственных задач. Но предприятия и организации справились. Итоги работы подводили на торжественном мероприятии. В зале Городского Дворца культуры собрались представители всех сфер Мозырщины – промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. Подведение итогов – отличный повод всем сказать «спасибо» за работу.