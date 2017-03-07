«Подари вторую жизнь ткани». Конкурс на «Надэксе» накануне 8 Марта

На швейной фабрике «Надэкс» международный женский праздник отметили тематическим творческим конкурсом «Подари вторую жизнь ткани». 8 дизайнеров представили свои коллекции, созданные из остатков материи. Детская одежда будет передана в детский дом.

Из всех мозырских предприятий на «Надэксе» самая высокая концентрация женщин на один квадратный метр. Поэтому 8 марта здесь отмечают практически как профессиональный праздник. А творческий конкурс «Подари вторую жизнь ткани» стал всеобщим подаркам девушкам и женщинам фабричным. Участвовать вызвались 8 сотрудниц. Условия одинаковы. Всем раздали равное количество остатков материала, которые с помощью фантазии и умелых рук должны были превратиться в полноценные коллекции. Эксперимент прошел удачно.

Жюри оценило креатив, творчество, стиль и мастерство. Все работы индивидуальны, каждая достойна номинации. А гран-при выиграла Людмила Козырь. На создание коллекции у нее ушло менее недели, вдохновлялась на работе, а творила уже дома.

Руководство швейной фабрики предложило, конкурсантки идею поддержали – 8 коллекций оригинальной одежды для мальчиков и девочек будут подарены мозырскому детскому дому.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец