Почему в детских садах стали запрещать делать видеосъемку и фото? С таким вопросом на горячую линию Телеканала обратились несколько мозырян. За разъяснениями мы обратились в отдел образования Мозырского райисполкома.

Раньше в детских садах детей фотографировали чуть ли не каждую неделю. В костюмах и без, со змеями и питонами… Фото, что называется на любой вкус… и безвкусицу. А на детские утренники, как правило, нанимали одного видеооператора. Теперь ситуация кардинально изменилась. Проанализировав все «за» и «против» и опираясь на Кодекс об образовании, принято решение запретить фото- и видеосъемку частным лицам. Тем более, что сбор наличных средств теперь может осуществлять только попечительский совет. А проблем с видео- и фотомастерами было немало.

По словам Любови Клепчуковой, принципиально нужно отнестись и к вопросу безопасности здоровья детей.

Кому запрещать, а кому разрешать? И под каким соусом? Теперь этот вопрос не стоит. Таким образом, снялись многие спорные вопросы, в том числе и аренды помещения и конечно, определенные подозрения о коррупции среди руководителей учреждений образования. Но Любовь Клепчукова подчеркнула, на родителей запрет не распространяется.

Родители говорят, что несмотря ни на что фото- и видео- мастера продолжают рекламировать свои услуги. В отделе образования предлагают использовать для этого профессиональные студии. А сады и школы оставить для образовательных целей.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов