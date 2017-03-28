По следам жестокой охоты. Браконьеры, убившие беременную лосиху, понесут серьезное наказание

Ранее мы рассказывали о том, что вблизи деревни Балажевичи лесник обнаружил убитую самку лося, беременную двойней. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Их искали правоохранители, сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира, пограничники со служебными собаками. Подозреваемых задержали. По делу о незаконной охоте, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, проходят двое мозырян.

Сюжет об убийстве беременной двойней лосихи вызвал резонанс в соцсетях. Большинство комментаторов в довольно экспрессивной форме осуждали жестокий факт браконьерства и призывали наказать злоумышленников как можно строже. В Мозырском районном отделе следственного комитета сообщили, что на данный момент по уголовному делу о незаконной охоте проходят двое мозырян. Они друзья, оба работают. Охотились с помощью собаки. Именно она выгнала запуганную самку из чащи леса. Животное погибло от 4 огнестрельных ранений, как впоследствии оказалось, из незарегистрированных ружей. Тогда, испугавшись, злоумышленники скрылись с места преступления и были задержаны только спустя несколько дней. Доказать причастность помогла дактилоскопическая экспертиза. Ущерб, который насчитали подозреваемым, составил свыше 20 тысяч рублей. На данный момент он возмещен.

Подозреваемые говорят, что перепутали самку на сносях с самцом. Такие заявления из уст опытных охотников, которые стреляли с довольно близкого расстояния, звучат довольно странно. За незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере, им грозит до 6 лет тюрьмы. Также предусмотрена административная ответственность за незаконное хранение оружия и боеприпасов, и лишение удостоверения охотника как минимум на 5 лет.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.