Первый областной фестиваль-конкурс детского вокально-хорового творчества «Поющая радуга» прошел в Мозырском государственном музыкальном колледже. Хоры и вокальные ансамбли со всей Гомельщины старались перепеть друг друга. Мероприятие уже стало традиционным, творческое соревнование изменило формат и статус – из регионального конкурс стал областным.

Юные и талантливые участницы образцового хора «Радуга» с удовольствием поют всегда и везде. В Мозырь приехали с уверенностью – на свою малую родину в Светлогорск обязательно вернуться с победой.

«Поющая радуга» уже стала традицией Мозырского музыкального колледжа. Но в этом году фестиваль-конкурс поменял статус на более престижный – региональное творческое состязание трансформировалось в областное. Более 800 участников – детские хоры, ансамбли, дуэты со всей Гомельщины.

Жюри оценивало вокальные данные, манеру исполнения, синхронность. От каждого из участников хора либо ансамбля зависит то, как в целом воспримут весь коллектив. Поэтому юные вокалисты выкладывались на 100 процентов, чтобы не подвести.

Творческое и красочное мероприятие растянулось практически на целый день. Прослушивание проходило в нескольких залах. Не зря организаторы в названии первым вынесли слово «фестиваль», а уже потом конкурс. Определиться с лидерами жюри было не просто. По итогам победителями стали детские коллективы из Гомеля, Светлогорска, Хойник, Ельска и Мозыря.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов.