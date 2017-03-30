Парень из Ельска избил мужчину из Калинковичей в мозырском ночном клубе. По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело

Не сошлись во взглядах на жизнь ельчанин и житель Калинковичей в мозырском ночном клубе. Поначалу ничто не предвещало такого развития событий. Познакомились, вместе пили, общались. Конфликт начался еще в развлекательном заведении, после того как охрана попросила покинуть дискотеку, драка продолжилась на улице.

Рядовая драка трактуется как хулиганство. Однако житель Ельска в споре использовал неопровержимые и весьма опасные аргументы. Еще находясь в клубе, он бросил в лицо оппонента стеклянную бутылку, а когда показалось, что этого мало для доказательства своей правоты, схватился за стул.

За особо злостное хулиганство предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.