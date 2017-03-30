Не сошлись во взглядах на жизнь ельчанин и житель Калинковичей в мозырском ночном клубе. Поначалу ничто не предвещало такого развития событий. Познакомились, вместе пили, общались. Конфликт начался еще в развлекательном заведении, после того как охрана попросила покинуть дискотеку, драка продолжилась на улице.
Рядовая драка трактуется как хулиганство. Однако житель Ельска в споре использовал неопровержимые и весьма опасные аргументы. Еще находясь в клубе, он бросил в лицо оппонента стеклянную бутылку, а когда показалось, что этого мало для доказательства своей правоты, схватился за стул.
За особо злостное хулиганство предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
Парень из Ельска избил мужчину из Калинковичей в мозырском ночном клубе. По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело
Не сошлись во взглядах на жизнь ельчанин и житель Калинковичей в мозырском ночном клубе. Поначалу ничто не предвещало такого развития событий. Познакомились, вместе пили, общались. Конфликт начался еще в развлекательном заведении, после того как охрана попросила покинуть дискотеку, драка продолжилась на улице.