Парад хорошего настроения и национальные аутентичные узоры. Вышиванки от «Надэкса»

Парад хорошего настроения и национальные аутентичные узоры. Коллекцию «вышиванок» от швейной фабрики «Надэкс» представили на празднике выходного дня в торговом центре «Дружба». Подробности – далее в сюжете.

Зайти за покупками и оказаться в эпицентре веселого праздника – очень просто. Флешмобы, конкурсные акции и модные показы в последние месяцы все чаще организовывают в городских торговых центрах. Приглашают музыкантов и вокалистов, организовывают мастер-классы для милых дам, ставят тематические фотозоны и зовут мастеров-ремесленников. Так свободные коридоры между павильонами, где в будние дни бродят покупатели, становятся площадкой для творческого самовыражения. В общей массе выделяется торговый центр «Дружба», где развлекательные проекты воплощают в жизнь еженедельно.

В минувшие выходные импровизированный подиум был полностью отдан «звездам» мирового подиума. Пока еще будущим. Свое мастерство юные модели оттачивали, представляя модные детские, мужские и женские коллекции от магазинов, расположенных в «Дружбе». Особое внимание зрителей – случайных и не очень – привлекла одежда с национальным белорусским узором от швейной фабрики «Надэкс».

Спрос на белорусские «вышиванки» уже не первый год подталкивает «Надэкс» к расширению ассортимента. На успех у потребителя позволяет рассчитывать сочетание современного подхода и исторических особенностей. А расшитые платья и рубашки спросом пользуются не меньше, чем любая другая модная одежда.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец.