Открытие станции Бош Авто Сервис «Модуль Авто» в Калинковичах

Приятная новость для автовладельцев! Теперь за качественным техобслуживанием не надо ехать в столицу или область, с марта этого года на базе Калинковичского СТО стал работать Бош Авто сервис. Консультации специалиста, диагностика, выполнение ремонтных работ или техобслуживание. Здесь предлагают полный спектр услуг в сочетании с уникальным опытом компании Bosch. Не зря девиз компании «Мы делаем все для вашего автомобиля».