Отдал тысячу долларов за трудоустройство. Вожделенного места мужчина ждал более полугода. Когда понял, что это обман, написал заявление в милицию

Мозырянин пообещал трудоустроить своего знакомого в одну из престижных организаций города за тысячу долларов. Вожделенного места мужчина ждал более полугода. Когда понял, что это обман, написал заявление в милицию.

Мозырянин пообещал помощь в трудоустройстве своему бывшему коллеге, который на протяжении длительного времени не мог найти работу. Цена вопроса – 1000 долларов. Да и место того стоило –

должность в одной из организаций нефтяной и газовой промышленности. Соискатель деньги передал и стал ожидать положительный результат. Однако процесс трудоустройства растянулся на месяцы. Посредник стал юлить, поначалу говорил, что нужно не торопиться, после, что переобучиться. Когда мужчина понял, что его водят за нос, написал заявление.

На данный момент ведется следствие. Уже есть информация, что подозреваемый замешан не только в этом факте мошенничества. Мнимое трудоустройство –это был далеко не единственный способ обмана своих знакомых.