Очередной наезд на пешехода

Госавтоинспекция призывает мозырских водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В прошлую пятницу под колеса автомобиля попал пенсионер, который переходил проезжую часть на переходе.

24 марта в вечернее время на улице Гагарина пенсионер переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Его не заметил 44-летний водитель «Ауди» и совершил наезд. Виновник ДТП сам вызвал скорую и ГАИ. Пешехода с открытым переломом голени госпитализировали. Предварительно, водитель был трезв, по линии ГАИ 15 раз привлекался к административной ответственности. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.