Очередного хранителя дурманящего зелья задержали мозырские правоохранители.

Очередной удар по рынку растительных наркотических веществ нанесли бойцы мозырского наркоконтроля. В конце февраля был задержан местный житель, не имеющий постоянного места работы. Но отличившийся на криминальной стезе.

Пока 34-летний мужчина находится в статусе подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ. Если его вина будет доказана в суде, мозырянину грозит внушительный срок: сегодня закон в равной степени суров как к торговцам дурманящего зелья, так и к потребителям.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов