Областное координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией

Неутешительные итоги 2016-го – весомый аргумент, чтобы пересмотреть работу в плане профилактики преступности. Мозырский район взяла на контроль областная прокуратура. За прошлый год на Мозырщине произошел рост числа убийств с 2 до 15, практически аналогичная ситуация и с умышленным причинением тяжких телесных повреждений. Это самые высокие показатели на Гомельщине. Проанализировав каждый случай в отдельности, правоохранители пришли к выводу – большинство преступлений можно было предотвратить. Ведь типичный портрет преступника – пьющий безработный, который из-за аморального образа жизни милиционерам хорошо знаком.

Милиционеры, следователи, врачи и педагоги, представители местной власти. У каждого из субъектов профилактики свои задачи – выявлять, защищать, изолировать. А роль координатора отводится прокуратуре.

Как показал анализ, в прошлом году выросло и количество преступлений, которые совершили дети. Работе с несовершеннолетними должно быть уделено повышенное внимание. Где и с кем проводят свободное время, какие сайты просматривают в Интернете. Немало угроз идет из мировой паутины, где подростков склоняют к порнографии и суициду. Соседнюю Россию захлестнула эпидемия детской смертности, факты склонения к самоубийству выявлены и в Беларуси. Необходимо работать на опережения.

Под контролем должны быть дети и, в целом, семьи. Домашнее насилие – это то, что есть, но зачастую по разным причинам неохотно выносится за пределы отдельно взятой ячейки общества. Поднял руку – должен быть наказан, по заявлению или же без него. Безнаказанность – очень часто именно это объективная причина последующей трагедии. Как в случае с отцеубийцей Кириллом Казачком, который на протяжении многих лет был домашним тираном и к которому вовремя не применили меры те же субъекты профилактики.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов