Новость недели – приостановка сбора налога на тунеядство. Напомним, об этом заявил Президент Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам развития страны. Действие документа приостановлено до 31 декабря 2017 года. Исходя из этого, можно предположить, что в 2018 году, в случае, если сбор снова начнут взимать, его будут платить сразу тунеядцы 2015, 2016 и 2017-го по базовой величине года, в котором не работали.

Президент дал задание скорректировать закон до 1 апреля. В этот день должны появиться выверенные списки «настоящих» тунеядцев. Но если вы даже попадете в них, то сбор уплачивать до конца года не нужно.Про отмену декрета №3 пока не говорят. Президент заявил только о приостановке сбора. И как будет развиваться эта ситуация дальше, неизвестно.

К слову, больше 34 тысяч белорусов уже оплатили сбор. Из них около 700 мозырян. В бюджет поступило 10,6 миллиона рублей. О возможности забрать деньги пока говорят сдержанно. Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 , в том случае, если плательщик не будет работать. Если же работа будет найдена – деньги вернут.

Декрет №3 назвали не экономическим, а моральным и идеологическим документом. Его цель – заставить работать тех, кто должен и может это делать. По словам Александра Лукашенко, все собранные по декрет деньги должны направляться исключительно на содержание детей и оставаться в местных бюджетах. А контроль за целевым использованием этих средств должен вестись самым серьезным образом. Если сами списки плательщиков местные власти должны сформировать уже к концу первого квартала текущего года, то на дошлифовку этой базы у чиновников будет еще полгода. С 1 октября декрет должен заработать в полную силу. Плательщикам предложат вносить сбор по частям.В самое ближайшее время список социальных иждивенцев могут серьезно сократить.