В дни весенних каникул библиотека №8 традиционно радует юных читателей не только встречами с новыми книжными героями, но и увлекательными мероприятиями. Неделя детской книги здесь проходит уже больше 30-ти лет. А сам праздник берет начало еще в середине прошлого века.

Как сегодня поднять настроение с помощью интересной книги, знает шестилетняя Арина. Несмотря на юный возраст, девочка уверено читает и определилась с любимыми героями.

Если знакомство с миром литературы Арина только начинает, то шестиклассница Алевтина свой интеллектуальный багаж пополняет регулярно. Книги читает, как говорится, залпом – не менее 150 страниц в день. Любимый жанр – фэнтези.

Таких увлеченных читателей в детской библиотеке – десятки. Самые активные из них в первые дни каникул посетили большой праздник, организованный совместно с детской школой искусств №2. Для детей приготовили массу сюрпризов: интересная, познавательная программа с музыкальными номерами и играми, и, конечно, подарки.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец