Начало посевной 2017

В районе стартовала весенняя посевная кампания. К полевым работам приступили во всех хозяйствах Мозырщины и Наровли.

Весенне-полевые работы на полях Мозырского и Наровлянского района в этом году начались рано. Стартовать в начале марта аграриев подтолкнули благоприятные погодные условия. Первым делом – подкормка озимых и удобрение почвы.

«Заря» — крупнейшее хозяйство района. Поэтому и задачи ставят масштабные. В сезоне-2017 акцент традиционно сделают на посев кукурузы.

Труженики села весь комплекс посевных работ намерены провести качественно и в установленные сроки – до 9 мая.

Посевная кампания в хозяйствах района идет по графику. В том числе, благодаря проведенной подготовительной работе.

С началом посевной стартовали и соревнования среди сельхозпредприятий и механизаторов. Итоги будут подводиться ежедневно, за пятидневку и в конце весенне-полевых работ. Кроме профессионального признания аграриев ждут и ценные подарки.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец