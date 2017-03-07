Пьяному море по колено, а еще алкоголь – крепкое обезболивающее. Мозырянин через 5 часов после проникающего ножевого ранения обратился к медикам за помощью. Он почувствовал недомогание только тогда, когда протрезвел.
Мозырянин пришел в гости к своим соседям, чтобы похмелиться. Бурное и весьма продолжительное застолье закончилось тем, что хозяин квартиры ударил ножом собутыльника. Причину конфликта никто не помнит. Пострадавший после инцидента прилег отдохнуть. Через пару часов, когда протрезвел, почувствовал недомогание. Отправился домой, а уже жена вызвала скорую помощь. Специалисты диагностировали проникающее ножевое ранение, которое относится к тяжким телесным повреждениям. Возбуждено уголовное дело. К слову, уголовное дело было возбуждено по факту, пострадавший отказался писать заявление, зла на дебошира он не держит. Несмотря на это, подозреваемому придется ответить по всей строгости закона.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.
Мозырянин, протрезвев, через 5 часов после проникающего ножевого ранения обратился к медикам за помощью
Пьяному море по колено, а еще алкоголь – крепкое обезболивающее. Мозырянин через 5 часов после проникающего ножевого ранения обратился к медикам за помощью. Он почувствовал недомогание только тогда, когда протрезвел.