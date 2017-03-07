Мозырянин, протрезвев, через 5 часов после проникающего ножевого ранения обратился к медикам за помощью

Пьяному море по колено, а еще алкоголь – крепкое обезболивающее. Мозырянин через 5 часов после проникающего ножевого ранения обратился к медикам за помощью. Он почувствовал недомогание только тогда, когда протрезвел.

Мозырянин пришел в гости к своим соседям, чтобы похмелиться. Бурное и весьма продолжительное застолье закончилось тем, что хозяин квартиры ударил ножом собутыльника. Причину конфликта никто не помнит. Пострадавший после инцидента прилег отдохнуть. Через пару часов, когда протрезвел, почувствовал недомогание. Отправился домой, а уже жена вызвала скорую помощь. Специалисты диагностировали проникающее ножевое ранение, которое относится к тяжким телесным повреждениям. Возбуждено уголовное дело. К слову, уголовное дело было возбуждено по факту, пострадавший отказался писать заявление, зла на дебошира он не держит. Несмотря на это, подозреваемому придется ответить по всей строгости закона.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.