Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, постоянно напоминают правоохранители. Мозырянин по интернету заказал телефон в десятки раз дешевле среднерыночной стоимости. Когда получил посылку, отправился писать заявление в милицию.

На одном из сайтов по продаже товаров молодогомозырянина заинтересовало объявление. Вожделенный телефон, который в салонах сотовой связи стоил более 1000 рублей, неизвестный продавец отдавал всего за 120. Парень срочно позвонил, перечислил деньги и стал с нетерпением ждать гаджет. Вот только в посылке оказались запчасти от старого самсунга. А телефон продавца резко стал недоступен. Пострадавший отправился писать заявление в милицию.

Подобную схему, правда, с точностью до наоборот, провернул мозырский подросток. Он разместил объявление о продаже процессора. А покупателю отправил старый нерабочий навигатор. Юного мошенника вычислили быстро. Уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Пострадавшему погасили ущерб, плюсродителям пришлось отдать еще 500 рублей, так сказать морального вреда.

Правоохранители без устали предупреждают, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Интернет – это бескрайний простор для всякого рода мошенников. Поэтому при совершении покупок следует проявлять предельную осторожность и стараться всячески подстраховываться от обмана.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, ТКМ