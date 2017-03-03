Мозырские правоохранители отметили славную дату истории белорусской милиции – 100 лет со дня образования.

В честь векового юбилея все, кто не оказался на посту в день празднования, пришли во ДКНПЗ. Торжественное собрание в честь круглой даты – это еще и возможность подвести итог своей работы.

Люди в форме заполонили зал. Особая выправка, дисциплина… Здесь в буквальном смысле можно было чувствовать себя в полной безопасности. Мозырские милиционеры отметили славную дату – 100 лет со дня образования Белорусской милиции. Милиция зародилась в огне первой русской революции 1917. На смену старой царской полиции приходит народная милиция. 4 марта в Минске вышел правовой акт, согласно которому Михаил Фрунзе назначался временным начальником милиции Всероссийского земского Союза по охране порядка в городе. 4 марта 1917 года является днем рождения белорусской милиции. Начало своей истории Мозырский РОВД берет в далеком 1920 году, когда в городе над Припятью была образована уездно-городская милиция. Мозырские милиционеры боролись с бандитскими группировками. Ими был задержан Атаман Хомка, который промышлял грабежами на дороге между Калинковичами и Мозырем. А так же ликвидирована банда Булак-Балаховича, блиставшая на ниве грабежей и погромов беззащитных мирных жителей. В истории милиции немало значимых дат. Война с фашизмом, непростое послевоенное время, авария на ЧАЭС, лихие 90-е… Каждый сложный для страны период был вдвойне сложным для правоохранителей. За последние десятилетия истории в Мозырском РОВД сменилось несколько поколений сыщиков. В зале немало ветеранов. Лучшую часть свой жизни многие из них отдали служению Отечеству. Новую историю милиции продолжает писать молодое поколение сотрудников. Сегодня Мозырский РОВД – это сплоченный коллектив, работу которого высоко оценивают в области. Поздравить мозырских правоохранителей пришли представители коллективов, предприятий и организаций. В числе первых на сцену вышла Елена Павлечко, председатель райисполкома. Сергей Александрович Гвоздь, председатель районного Совета депутатов, в прошлом сотрудник органов внутренних дел. В этот юбилейный день он говорил с особой теплотой. Более двух сотен милиционеров сегодня стоят на страже спокойствия горожан. Возглавляет отдел подполковник Виктор Гончаров. Искрение слова поздравлений для ветеранов и сотрудников, которые сегодня состоят на службе правопорядка, звучали и от него. В мирное время война с преступностью продолжается. Именно эти люди сегодня стоят на передовой. И именно они будут писать летопись новой истории белорусской милиции, милиции Мозырщины.

Лидия Потар, Олег Фицнер.