Мошенничество в особо крупном размере и оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Мозырянка, в отношении которой возбуждено несколько уголовных дел, долгое время скрывалась в России. Ее задержали московские полицейские и экстрадировали на родину. Предстоит суд.

Молодая мозырянка обманула своих друзей на более чем 10 тысяч долларов. Она уговорила их документально оформить на себя, но в реальности для себя кредиты. Обещала проценты выплачивать самостоятельно. Но после получения денег, знакомых просто кинула… один на один с банками. Кстати, на свое имя она тоже оформила сразу 4 кредита, изначально не собираясь погашать долги. Ничего ценного не приобрела, просто жила на широкую ногу. История еще трехлетней давности. Когда на женщину стали давить, она уехала покорять Москву и начала жить с чистого листа, пока ее не задержали полицейские. Пару месяцев назад обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере этапировали в Мозырское ИВС. Кроме того, помимо обмана ей инкриминируют оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. В 2012, скрываясь от госавтоинпекторов, она причинила им легкие телесные повреждения.