На «Мозырьсоли» в преддверии международного женского дня выбирали самую обаятельную и привлекательную. За титул «Мисс соляная королева 2017» боролись 6 участниц.

Пресловутые 90-60-90, это, конечно, хорошо, но помимо этого Соляная Королева должна быть умной, харизматичной, творческой, уметь хорошо готовить, себя презентовать и еще много-много чего. Требования к участницам весьма жесткие. Конкурсы разноплановые, начиная от стандартных дефиле и фотопортрета, и заканчивая занимательными повествованиями о стратегическом продукте предприятия – о соли. Мероприятие растянулось на несколько часов. Чтобы каждая из участниц могла полностью и всестороннее раскрыться перед жюри и зрителями.

После каждого конкурса оценки судей. К слову, жюри полностью состояло из представителей сильного пола, причем, из разных сфер деятельности. Кто, как ни мужчины, вправе выбирать королеву. Специалист по продажам Алина Науменко активистка по жизни. Однако в творческом конкурсе дебютировала впервые.

Самый волнительный момент – подведение итогов. Но это тот конкурс, где участие не менее важно, чем победа. Все 6 конкурсанток – соляные королевы, красивые и талантливые, которые зарядили своих коллег хорошим настроением накануне Международного женского дня.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец