Кто убивает собак? Мозырянин нашел в лесу трупы животных

На горячую линию «Телеканала «Мозырь» поступило сообщение о том, что неподалеку от города в лесном массиве обнаружено кладбище собак. А точнее, несколько мертвых животных. На место отправилась наша съемочная группа.

Руслан показывает место, где он обнаружил страшную находку. В лесном массиве, в нескольких метрах от железнодорожного переезда напротив дроздовского кладбища – последнее пристанище нашли несколько собак. В то время, как природа оживает, здесь царит смерть. Трупы собак валяются на приличном расстоянии друг от друга. Некоторые из них, судя по состоянию, находятся здесь уже довольно долго, другие появились недавно. Огромный черный пес лежит почти у дороги.

Увиденное Руслан снял на телефон и разместил в соцсетях. Видео посмотрело несколько сотен человек. В комментариях – возмущение и вопрос: кто мог сделать такое? За разъяснениями мы обратились в службу отлова Мозырского райжилкомхоза. Там четко пояснили – отстрелянных собак вывозят в район Провтюков в специализированную биотермическую яму. Кто мог совершить такое массовое убийство животных, да еще и варварски выбросить трупы в лесу, остается загадкой. Хочется верить, что найдутся службы, готовые ее разгадать. Информацией уже заинтересовались мозырские экологи.

Лидия Потар, Юрий Горобец.