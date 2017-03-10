Ковчег с частицей мощей Матроны Московской решено оставить на мозырской земле до 19 марта. У горожан есть еще больше недели для того, что бы обратиться в святой со своими горестями и радостями

У главного храма Мозыря, Свято-Михайловского собора, всю неделю весьма многолюдно. Очередь из прихожан в некоторые дни растягивалась до самой площади Горького. Верующие спешили прикоснуться к частице мощей Святой Матроны и поклониться иконе.

Огромная очередь в Свято-Михайловский храм похожа на те, что были во времена дефицита. Правда, в дефиците сегодня не материальные блага или продукты, а пища духовная. После того, как в храм привезли ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской, сюда потянулись сотни верующих. Блаженная Матрона Московская – одна из самых известных для православных святых. К ней обращаются в надежде на заступничество, исцеление, решение бытовых проблем и проблем бизнеса. Люди спешат приложиться к святыне в надежде на лучшее. Многие приходят целыми семьями. Очередь к храму не убывает с утра и до самого вечера. По словам верующих, на то, что бы дойти до заветного ковчега, уходит около часа времени. Но на это никто не сетует. Ведь минуты и часы, проведенные в ожидании, тоже своего рода испытание.

Ковчег привезли в понедельник. По Беларуси он путешествует уже около 8-ми месяцев. Для мозырян посещение открыто с 7.30 утра до 7.30 вечера. Сначала предполагалось, что святыня пробудет в Мозыре до конца недели, но планы изменились. В связи с небывалым ажиотажем, ковчег решено оставить на мозырской земле до 19 марта. У горожан есть еще больше недели для того, что бы обратиться в святой Матроне Московской со своими горестями и радостями. И, конечно,надеяться на чудесное исполнение своих сокровенных просьб.