Конкурс «Юный дизайнер Шеф Кухни». Итоги

Салоны «Шеф Кухни» и «Доктор Сна» подвели итоги конкурса юных дизайнеров. Приятные сюрпризы, подарки и сладкий стол – награждение победителей прошло в атмосфере торжества и одновременно и по-домашнему уютно.

Конкурс «Юный дизайнер Шеф Кухни» проходил целый месяц. Участие в нем приняли ребята от 6 до 16 лет. Мозырь, Калинковичи, Ельск, Наровля, Хойники, Петриков, Житковичи, Брагин. Предложения разлетелись по всему Полесскому региону. В итоге перед жюри предстало около 40 работ.

Оригинальные идеи, необычные решения… Ребята переносили на рисунки собственные мечты, желания и фантазии. Бумага с легкостью принимала любой поворот, изгиб и цветовое сочетание.

Определить победителей было нелегко. Жюри делало это без претензии на профессионализм, опираясь на собственные чувства и эмоции. Муки творчества юных дизайнеров, сомнения и выбор жюри – и вот она работа-победитель. Ярослав Катлобай получил признание, подарок, а его семья – сертификат на 200 рублей. Подарки получили и ребята, занявшие 2, и 3 места. Свое мнение посредством интернет-голосования высказали и зрители.

В день награждения демонстрационные павильоны «Шеф Кухонь» впервые по-настоящему принимали гостей, а всегда идеально пустые столы сегодня ломились от лакомств. Гостеприимство салоны «Шеф Кухни и «Доктор сна» готовы продемонстрировать каждому клиенту. А кроме этого доказать – любое желание здесь могут исполнить на высоком профессиональном уровне.

Кухня не только женская территория. Конкур подтвердил – это

территория семейная. То, что юные художники воплощали на листах бумаги, профессиональные дизайнеры ежедневно воплощают в рамках ограниченного пространства помещения. Правда, свою картину мастера «Шеф Кухнонь» всегда пишут только вместе с потенциальными заказчикам.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.