Концерт вокальной группы «Славяне»

Песни для женщин и не только. На сцене Дворца культуры «Строитель» выступила вокальная группа «Славяне». Большим концертом творческий коллектив отметил 8-й день рождения.

Вокальная группа «Славяне» — один из самых ярких коллективов Дворца культуры «Строитель». Впервые трио импозантных солистов на одной сцене собралось 15 лет назад, но тогда их творческий путь оказался недолгим. Спустя годы, в 2009-м, женский творческий состав ДК было решено вновь «разбавить» качественным мужским вокалом.

Репертуар «Славян» — это песни для самой благодарной аудитории, женщин разного возраста. Группа стремительно взлетела на мозырский музыкальный олимп, и вот уже восемь лет уверенно там держится.

Несмотря на явный успех проекта, Александр и его товарищи по сцене постоянно находятся в творческом поиске: подыскивают новые площадки для выступлений, экспериментируют с костюмами и репертуаром.

Услышать вокальную группу «Славяне» ценители качественной музыки могут не только во Дворце культура «Строитель», но и на городских массовых мероприятиях. Эти бравые ребята покорили уже не одно женское сердце.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер