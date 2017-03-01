Количество правонарушений с участием несовершеннолетних увеличивается

16 школа собрала под своей крышей директоров школ, педагогов, чиновников, родителей, представителей правоохранительных органов, прокуратуры. Все вместе участники обсудили вопросы семейного неблагополучия, гибели детей и преступлений среди подростков, подвели итоги планомерной профилактической работы.

Цифры статистики кричащие. В инспекции по делам несовершеннолетних на 1 февраля 2017 года состоит 151 подросток. За 2016 детьми совершено 69 преступлений. В то время, как в прошлом году цифра была на порядок меньше – 38 преступлений. Настоящий бич нашего времени – кражи. Именно они фигурируют чаще всего. Среди правонарушений самые частые – распитие спиртных напитков. 23 несовершеннолетних мозырянина на данный момент состоят на учете у подросткового нарколога, один из которых – за употребление наркотических средств. Но всему есть причина. Зачастую преступления и правонарушения предваряет семейное неблагополучие.

В 16 году по решению комиссии по делам несовершеннолетних у 18 семей отобрано 36 детей. И только 26 малышей возвратились к родителям. Мамы и папы из 5 семей лишены родительских прав. И самая трагическая цифра – смертность среди несовершеннолетних.

На конференции отметили, профилактическую работу нужно усилить. Только сплоченность педагогов, родителей и правоохранителей может переломить статистику. Дети – это отражение взрослых. А значит, начинать надо с себя.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин, Юрий Горобец