Как вырастить гения? Ответ на этот вопрос знают в центре интеллектуального развития детей «Смартум». Официальный представитель всемирно известной академии ментальной арифметики полгода назад появился и в Мозыре. И уже юные воспитанники поражают результатом.

Древнеримский император Гай Юлий Цезарь прославился не только как полководец и политический деятель, но и как человек, умеющий делать одновременно несколько дел, не связанных между собой. А это семилетний мозырянин Гордон. После нескольких месяцев занятий в центре интеллектуального развития «Смартум» он, приседая, рассказывает стихотворение, при этом в уме складывая и вычитая двухзначные цифры, которые появляются на экране со скоростью 0,5 секунды. Результат шокирует.

Ментальная арифметика – сравнительно новая методика с богатой историей. Да, такое бывает. В основу ее положен древний абакус – счеты, придуманные в Китае еще пять тысячелетий назад. Их использование в образовательном процессе и способствовало формированию новой программы. Сейчас центры ментальной арифметики существуют во всем мире. В Китае и Японии методика вообще входит в обязательную школьную программу. Дети учатся не только решать сложные примеры в уме, это концентрация внимания, развитие фотографической памяти и творческого мышления, логики и воображения, слуха и наблюдательности. Гимнастика для мозга, которая активизирует и синхронизирует оба полушария. Потенциал на всю жизнь.

Спустя несколько месяцев занятий результат видят и родители, и учителя, и, в первую очередь, сами дети, которые открывают в себе «сверхспособности», благодаря этому, становятся увереннее.

В мозырском Центре интеллектуального развития «Смартум» помимо ментальной арифметики обучают и английскому языку. Занятия проходят по Кембриджской методике, название которой дословно переводится как «Говори и Играй». И оно говорит само за себя.

Танцы, песни, стихотворения и даже мультфильмы. Все на английском и все в занимательной форме. Чтобы маленький белорус не просто «зубрил» правила, а с удовольствием учил и впоследствии говорил на языке Шекспира. Мозырский «Смартум» работает с октября прошлого года. Уже более 50 воспитанников. Причем, центр развития постоянно сам работает над своим развитием. Новые методики, новые занятия, цель которых помочь ребенку реализовать себя.

Наш адрес: г. Мозырь, ул. Ульяновская, 22а (возле музыкального колледжа) Телефон: + 375 (33) 328-66-06