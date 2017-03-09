Как должны относиться к забывчивым школьникам кондукторы мозырского автопарка?

В Дзержинске кондуктор высадил десятилетнюю школьницу из автобуса, потому что у девочки не было справки об учебе. Историю бурно обсуждали в соцсетях. Как относятся к забывчивым школьникам кондукторы мозырского автопарка?

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте от места жительства к месту учебы и обратно учащиеся школ получили еще в 2011 году. С 1 до 30 июня дети могут ездить на городских автобусах,не покупая билета. Но взамен обязаны предъявить справку либо билет учащегося. В большинстве случаев так и происходит. Но немало в автобусах и рассеянных пассажиров.

Забыл, потерял, оставил в другой куртке… Такие оправдания могут быть приняты кондуктором. Но только в том случае, если возраст ребенка без сомнения школьный.

Дневник, школьная тетрадь, учебники не служат доказательством того, что подросток – школьник. Но даже в спорных ситуациях ребенок продолжит поездку.

В администрации АП-2 рассказали, особо рьяные и несговорчивые кондукторы в штате не задерживаются. Ведь контактность – одно из главных условий приема на работу.

Кстати, штраф кондуктору за безбилетный провоз – от 4-х базовых величин, а это больше 90 рублей. В случае, если свою причастность к школе подросток доказать не сможет, оштрафовать могут и его. Родителей настоятельно просят контролировать ношение справок особенно у старшеклассников. Но в автопарке заверяют, ребенка не высадят из автобуса ни при каких обстоятельствах.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ