Источник в деревне Пеница Калинковичского района

Когда в деревне Пеница Калинковичского района появился этот родник? Достоверно сказать трудно. В сентябре 2008 место освятили. Построили небольшой сруб, а потом соорудили купель. Источник взял на попеченье Юровичский монастырь. С того времени к нему потянулись люди со всей области.

Люди верят, что здешняя вода исцеляет от многих болезней, а незамужние девушки приезжают сюда отпить глоток воды, чтобы найти мужа. В деревне существует поверье, что если назначить у криницы свидание, то в скором времени пара сыграет свадьбу. Но даже если к о всему сказанному относится скептически, здешнюю воду можно почитать хотя бы за особую чистоту. Таких источников на Гомельщине немного. Родник в Пенице не пересыхает в самую жару и не замерзает в лютые морозы. А встретить здесь людей можно практически в любую погоду. Весна преобразит это место многократно, главное, чтобы и люди относились к нему также бережно, как и природа.

Лидия Потар, Юрий Горобец.