«ФИТНЕС БАЗА» приглашает!

Народная мудрость гласит: «Готовь сани летом!». Поэтому о красоте собственного тела мозыряне и мозырянки задумываются заранее. Первый день весны – отличный повод вспомнить о занятиях в спортзале. И посетить, например, недавно открывшийся клуб «Фитнес База».

Профессиональный и молодой тренерский состав, десятки современных тренажеров, уютный зал для групповых занятий. И огромное желание не просто подарить посетителям удовольствие от занятий, но и объединить их в дружную большую спортивную семью. Недавно открывшийся на улице Гагарина клуб «Фитнес Рассказывает Александр Саникович, тренер клуба «Фитнес База»: «Современная тенденция развития фитнеса радует, все начали заниматься спортом. Приходят к нам люди разного возраста, все хотят выглядеть хорошо. У каждого свои вопросы: кто-то хочет похудеть, кто-то, наоборот, набрать мышечную массу. Всем мы помогаем».

Заниматься на тренажерах одновременно могут десятки посетителей. При этом воздух всегда остается свежим и чистым: зал оборудован современной приточно-вытяжной вентиляцией. Как начинающих спортсменов, так и фанатов приятно удивят кардиозона, качественная «груша» для боксирования, внушительный гантельный ряд. Есть и универсальные тренажеры для всех групп мышц. Разобраться в их работе поможет личный тренер. А тех, кто не любит уединения, ждут в зале групповых занятий.

Рассказывает Алина Кожановская, тренер клуба «Фитнес База»: «Наш фитнесс-клуб предлагает такие направления, как пилатес, степ-аэробика и кросс-фит – сочетание силовой и кардионагрузки».

Попасть на групповые занятия можно только по записи. Линейку тренировочных предложений в «Фитнес Базе» продолжат расширять. Кстати, абонемент на занятия в клубе может стать отличным выбором к самому женскому празднику – 8 марта. Ведь настоящие мужчины знают: сочетание красоты и здоровья – идеальный подарок!

Екатерина Юрченко, Виктор Цырулик