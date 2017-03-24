Финал караоке-конкурса «Голос Мозыря- 2017»

В развлекательном центре «Спутник» накануне было по-летнему жарко, весело и ярко. Восемь финалистов караоке-конкурса «Голос Мозыря 2017» боролись за призы и внимание слушателей. Как звучат мировые хиты в исполнении заядлых мозырских «караокеров», вы узнаете из следующего сюжета.

Услышать лучшие мировые хиты в исполнении сильнейших вокалистов-любителей можно было во время проекта «Голос Мозыря-2107». Свое право выступить в финале отстаивали десятки молодых людей. После отборочного тура и полуфинала участников осталось восемь. Самых ярких, неординарных и, без преувеличения, сильных.

В жюри – только профессионалы своего дела. Музыканты, педагоги, радиоведущие. Они всегда готовы поддержать участников советом и добрым словом.

Битва за звание лучшего голоса города в этом году претерпела изменения. Выйти на сцену могли все желающие в возрастной категории «18+». А кроме самостоятельно выбранной песни финалистам предлагали дополнительно прислушаться к выбору организаторов.

Сектор по делам молодежи организатором «Голоса» выступает не впервые. Сегодня этот совместный с развлекательным центром «Спутник» проект можно смело назвать новым вокальным брэндом Мозыря. Творчески раскрыться, преодолеть страх перед сценой и публикой, зарядить своей энергий зал. Мотивы к участию у караокеров разные. Но, собравшись вместе, они могут даже побороться за звание «самых поющих» ребят страны.

К удовольствию публики, от заезженных композиций финалисты единодушно отказались. И обратились к творчеству Гарика Сукачева и Лары Фабиан, группы «Парк Горького» и «Queen».

Привести в восторг членов жюри и неоднократно сорвать овации зрительного зала. Задача не простая. Но они смогли превратить финал конкурса караоке в настоящий концерт.

Если за первую тройку победителей жюри пришлось долго поспорить, то обладателя Гран-при определили единогласно. Лучшим народным караоке-исполнителем в 2017 году стал Вадим Мельник. Заслуженной наградой и прекрасным подарком для триумфатора станет запись песни на профессиональной студии, и ее годовая ротация на радио. Впрочем, с подарками и призами от партнеров конкурса из «Спутника» уезжали все финалисты. И самый главный из них – огромный заряд позитивного настроения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов