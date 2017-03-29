Эстафета памяти Афгана. Тематическое мероприятие в 11 школе

Воины-афганцы побывали на тематическом мероприятии в школе №11. Боль афганской войны здесь выразили постановкой, которая длилась около полутора часов.

Воинов-афганцев традиционно чествуют 15 февраля. И, как правило, благополучно забывают на год. Несправедливое забвение в отделе образования решили восполнить. А тематические мероприятия провести в течение года в каждой крупной школе. 11-ая стала первой в эстафете памяти. 9-летняя война, пережитые боль и страдания уместилась в полуторачасовом действе. Участие в постановке приняли и дети, и педагоги, и родители. Передать всю тяжесть афганской войны попытались через театральные эпизоды, песни и танцы. А самыми внимательными гостями праздника стали воины-интернационалисты. Слезы на глазах и дрожащий голос… Николая Чурило, председателя Мозырской организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», казалось, трудно удивить. Но школьная постановка задела самые сокровенные струны солдатской души.

Воины-интернационалисты пришли в школу не с пустыми руками. Несколько книг на тему афганской войны и документальный фильм, снятый по сценарию Натальи Коноплич, пресс-секретаря Мозырской организации, переданы в дар школе.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.