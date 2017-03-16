Электронные рецепты начнут выдавать в поликлиниках города в самое ближайшее время. Пока медиков сдерживают некоторые технические трудности. Что такое электронный рецепт? И как это будет работать? Смотрите в нашем следующем репортаже.

Вот такая пластиковая карточка в самой ближайшей перспективе сможет заменить не только бумажный рецепт, но и медицинскую карту пациента. Мозырская медицина готовится к глобальной информатизации. Детская поликлиника одна из первых прошла техническое перевооружение. Начало было положено еще в августе прошлого года. И уже к октябрю компьютерами оснастили рабочие места докторов и медсестер, купили сканер штрих-кода. Дело за малым. Врачи ждут, когда систему подключат. О преимуществах пластика над бумагой рассказала Галина Бобровник.

Кроме этого в программе будет отражаться наличие тех или иных лекарств в аптечной сети города.

Принимать пластиковые карты с рецептами в первое время будут только в государственных аптеках. Врачи в обязательном порядке должны дублировать их бумажными. Ведь пока система начнет работать без перебоев, пройдет не один год.В детской поликлинике уже начали выдачу пластиковых карт. В первую очередь их раздают маленьким пациентам, которые имеют право на льготное лечение: детям-инвалидам и малышам до 3 лет.

Оценить трудности, с которым придется столкнуться при обращении с медицинским ноу-хау, врачам пока сложно. Вопросов возникает немало. Например: как заполнить электронную карту, если врач приходит на вызов? И как в этом случае выписать рецепт? Да и отказываться от бумажных карт пока поликлиники не собираются. Поэтому заполнять врачам придется и электронную версию, и ее бумажный аналог. Медики рассчитывают, что ноу-хау приживется. Процесс может быть немного болезненным, но должен пройти без особых осложнений.

Лидия Потар, Юрий Горобец.